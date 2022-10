WWE | Il ritorno di Bray Wyatt sbloccato dall’addio di Vince | entusiasmo nel backstage

(Di lunedì 10 ottobre 2022) Nonostante sia passato agli archivi, il fermento post Extreme Rules è lungi dal terminare. Il Premium Live Event ha lasciato sensazioni positive, e nonostante degli incontri di livello, e per quanto sia stato bello il Fight Pit tra Seth Rollins e Matt Riddle, è quello che è successo dopo l’incontro che ha mandato in visibilio i fan: le luci si sono spente e i membri della Firefly Fun House hanno fatto il loro. Finalmente è successo: dopo settimane in cui la WWE ha disseminato indizi e vignette misteriose,ha fatto il suo tanto attesonella compagnia, dopo una preparazione brillante ed una rivelazione finale eseguita magistralmente. Una trama ben gestita Secondo Sean Sapp di Fightful, ildiin WWE è stato avviato ...

Karrion Kross batte Drew McIntyre in uno Strap Match Prima, importante vittoria per Karrion Kross sin dal suoinavvenuto alcuni mesi fa. Nonostante la tenacia e determinazione dello ...L'attore ha recitato in numerosi in film come La mummia - Il, Moana e il franchise di Fast ...wrestler Dopo aver ottenuto un enorme successo come wrestler durante l'Attitude Era dellasotto ...E' un momento positivo per la WWE, e le sue Superstar hanno l'umore alle stelle, soprattutto dopo il ritorno di Bray Wyatt ...Nel corso di Extreme Rules, abbiamo assistito al rientro a sorpresa di Bray Wyatt, che è apparso al termine del main event della serata, ovvero il match tra Riddle e Seth Rollins. Dopo un lungo video ...