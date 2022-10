WWE | Altro colpo in entrata | Gallows ed Anderson avrebbero già firmato

Leggi su zonawrestling

(Di lunedì 10 ottobre 2022) Sotto l’egida di Triple H stanno cambiando molte cose. I rientri delle vecchie stelle che hanno fatto brillare i roster della WWE stanno man mano tornando. Gargano, Wyatt e Kross sono stati i primi. A questi tre potrebbe aggiungersi un dei tag team piu’ fenomenali del wrestling moderno, i Good Brothers,ed. Le indiscrezioni I due insieme ad AJ Styles sono stati visti a Washington DC, probabilmente per qualche ragione legata alla WWE. Styles è stato molto “in touch” con il Judgment Day e questo potrebbe avere senso in ottica di un ritorno dei due. Gli ex campioni WWE, IWGP e di Impact hanno terminato i loro contratti con Impact a luglio salvo prolungarli per date addizionali per il mese di agosto. All’inizio non erano interessati all’offerta, salvo un ingaggio a piu’ zeri possibile. Staremo a vedere cosa accadrà nelle ...