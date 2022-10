WTA Cluj-Napoca 2022 | Jasmine Paolini rimonta su Marta Kostyuk e approda al secondo turno

Leggi su oasport

(Di lunedì 10 ottobre 2022) Esordio vincente pernel WTA 250 di. La toscana batte inl’ucraina, testa di serie numero 6, per 5-7 6-3 6-4 e si guadagna dunque la sfida con un’altra giocatrice del Paese, Dayana Yastremska. Le serve un ulteriore successo per restare nelle prime 80 del ranking WTA. Primo set che non parte bene per l’azzurra, costretta a cedere la battuta a 15 già nel terzo game dopo aver avuto una palla break nel. La questione, però, è ben lontana dall’essere conclusa: il problema è che, comerecupera sul 3-3 e poi sul 5-5, allo stesso modosi riprende il maltolto in risposta. Il risultato è un lottato 5-7 in 46 minuti. Ilparziale ...