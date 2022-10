Wired Next Fest Night di Milano | le foto della musica dal vivo

È in edicola dal 7 ottobre il nuovo volume del nostro bookazine trimestrale, stavolta dedicato a un tema caldo che è stato al centro anche delFest di Milano appena concluso: il futuro della democrazia. E se nella copertina ci chiediamo provocatoriamente chi governa davvero le nostre vite, visto lo strapotere dei Big Tech e dei ...... regione per regione Nuovo parlamento e nuovo governo: tutte le tappe della fase post elezioni I reportage, gli sviluppi e le conseguenze economiche della guerra in Ucraina Hai perso il...Ideally, he wants to keep them all for the next year, which he thinks is sustainable ... like the other tech workers WIRED spoke to for this story, asked that we not use his real name so as to protect ...Al Wired Next Fest Isabela Dias Fernandes, direttrice esecutiva della non profit statunitense Tor project, ha parlato dell’importanza dell’anonimato e della privacy online ...