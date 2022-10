Weird Al rivela come si è assicurato tanti grandi nomi per il suo film biografico

Leggi su movieplayer

(Di lunedì 10 ottobre 2022) In che modoAl è riuscito ad ottenere cosìimporper il suo? Arlo, è stato lo stesso cantante.presenti in: The Al Yankovic Story, la pellicola, sceneggiata dallo stesso artista, biografia satirica della vita del cantante. A interpretarlo è stato Daniel Radcliffe, che si è letteralmente trasformato per somigliargli il più possibile e offrire un'interpretazione rispettosa e accurata. Al Yankovic, infatti, si è rapidamente ritrovato con un cast decisamente importante, ottenendo nientemeno che Daniel Radcliffe nel ruolo del protagonista in: The Al Yankovic Story, insieme a Evan Rachel Wood nei panni di Madonna, ...