Wanna Marchi racconta oggi vivo con 600 euro di pensione

Ieri su La7, davanti alle telecamere di "Non è l'Arena",e la figlia Stefania Nobile racconteranno, per la prima volta in tv, la loro verità ripercorrendo la vicenda che le ha viste protagoniste in un'intervista a Massimo Giletti . "Quanto ...Lo aveva definito un 'porcone' però poida Massimo Giletti, a Non è l'arena , su La7, ci è andata. Ieri sera 9 ottobre, la ex teleimbonitrice si è presentata in studio con la figlia Stefania Nobile e ha subito detto al ...Ieri su La7, davanti alle telecamere di «Non è l’Arena», Wanna Marchi e la figlia Stefania Nobile racconteranno, per la prima volta in tv, la loro verità ...Durissimo scontro in diretta nell'ultima puntata di Non è l'arena, che tra le altre cose ha ospitato l'intervista a Wanna Marchi e alla figlia Stefania Nobile per raccontare la loro verità. Una versio ...