Von der Leyen | ' Scioccata dagli attacchi all' Ucraina | la Russia è terrore e brutalità'

Maglie attaccaLeyen Secondo la ricostruzione del premier albanese, in un primo momento Di Maio avrebbe rifiutato di accontentare l'Albania perché il contratto con le aziende farmaceutiche ...L'obiettivo è ridurre i prezzi a un certo livello senza mettere in pericolo la sicurezza dell'approvvigionamento", ha ribadito ieri la presidente UrsulaLeyen in una dichiarazione alla stampa ...La cosa più importante sui violenti attacchi a Kiev e in altre città:Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky accusa la Russia di aver compiuto attacchi a ...Von der Leyen: «Siamo in lutto per le vittime e porgo le mie più sentite condoglianze ai nostri amici ucraini. So che gli ucraini non si faranno intimidire. E gli ucraini sanno che saremo al loro fian ...