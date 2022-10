Volley femminile | l’Italia sa battere la Cina | la doppietta mondiale e la Nations League Ma Tokyo 2020… I precedenti

Leggi su oasport

(Di lunedì 10 ottobre 2022)affronterà lanei quarti di finale dei Mondiali 2022 di. Le Campionesse d’Europa hanno vinto il proprio girone e incroceranno la quarta classificata, la sfida da dentro o fuori andrà in scena martedì 11 ottobre. Si preannuncia un confronto particolarmente acceso e vibrante, sulla carta aperto a qualsiasi risultato. Diamo uno sguardo aiufficiali dell’ultimo periodo. L’ultimo precedente risale a sabato pomeriggio: nel match che metteva in palio il primo posto nel girone, le Campionesse d’Europa si sono imposte con uno schiacciante 3-0. La partita è stata in discussione soltanto nel primo set, ma per il resto le azzurre hanno giganteggiato in lungo e in largo. Il 14 lugliosuperò laper 3-1 nei quarti di finale ...