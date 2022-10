Volley femminile | il tabellone dell’Italia ai Mondiali | Cina e poi rivincita col Brasile? Serbia evitata fino alla finale

(Di lunedì 10 ottobre 2022) I2022 disi apprestano a entrare nel vivo con la fase a eliminazione diretta. L’Italia tornerà in campo domani alle ore 17.00 per affrontare lanei quarti di. Si preannuncia un impegno decisamente ostico per le Campionesse d’Europa, che comunque partiranno con i favori del pronostico ad Apeldoorn dopo aver travolto le asiatiche con un roboante 3-0 giusto due giorni fa. Attenzione però a non sottovalutare l’impegno: Li, Gong e compagne sono avversarie di altissimo spessore tecnico, la loro difesa è proverbiale, l’attacco è molto preciso e sanno gestire gli scambi lunghi. Le ragazze del CT Davide Mazzanti dovranno giocare con la stessa intensità di sabato se vorranno avere la meglio, la ricetta è già scritta: battuta ficcante, meccanismo muro-difesa invalicabile, ...

Di seguito il programma dettagliato della partita, l'orario d'inizio, il palinsesto tv e streaming di Italia - Cina, quarto di finale dei Mondiali 2022 di. Tutte le partite dell'Italia saranno trasmesse in diretta tv su Rai 2 e Sky Sport Uno (201); in diretta streaming su Sky Go, Now, Rai Play, Volleyball World Tv; in DIRETTA LIVE ...A Viadana la Cuneo Granda S. Bernardo supera la Unet e - work Busto Arsizio in semifinale e la Megabox Ondulati Del Savio Vallefoglia in finale aggiudicandosi così il primo Trofeo 'Amor Avis' by ...