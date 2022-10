Voleva fare il cantante | sfiorò l' Eurovision | stasera esordisce su una panchina di Liga!

(Di lunedì 10 ottobre 2022)l'ha sfiorata, in Liga invece ci è arrivato. Questa è la curiosa storia di Alberto Gallego,mancato e allenatore vero, che, seppur ad interim, debutterà in Liga guidando l'...

Eurovision l'ha sfiorata, in Liga invece ci è arrivato. Questa è la curiosa storia di Alberto Gallego, cantante mancato e allenatore vero, che stasera, seppur ad interim, debutterà in Liga guidando l'...414 Cheanchel'allenatore di calcio, Galimberti, e s'era iscritto al corso di Coverciano, solo che dopo un paio di sedute gli han detto torna pure a casa che di schiappe qua ci abbiamo ...Al termine della stagione Gonzalo Higuain appenderà gli scarpini al chiodo, in un video dell'Inter Miami ha spiegato i motivi dell'addio ...Amici e amiche di MilanNews.it, benvenuti nella sala stampa di Milanello, dove a breve Fikayo Tomori, insieme a mister Pioli, presenterà la sfida di Champions League di domani sera ...