Vincenzo Malinconico | avvocato d' insuccesso | Massimiliano Gallo e il cast sulla serie in arrivo su Rai1 il 20 ottobre 2022

... ingannevole, sostituisce quella reale; in cui le persone attraverso i social raccontano ciò che vogliono, mostrano vite che in realtà non vivono, una figura comerappresenta una ...Semi - disoccupato, semi - divorziato, semi - felice, ma soprattutto avvocato d'insuccesso, più psicologo che avvocato.fa appassionare alle sue vicende sgangherate mostrando il mondo attraverso il suo sguardo ironico e autentico. Sbarca il 20 ottobre in prima serata su Rai1 la serie tv '...Utilizziamo i cookie e tecnologie simili per personalizzare contenuti ed annunci, per fornire funzionalità dei social media e per analizzare il nostro traffico. Condividiamo, inoltre, alcune informazi ...Anche quest’anno Ballando con le Stelle si annuncia come un programma di successo. Come negli anni passati la competizione di ballo, dopo la sua prima puntata, ha riscontrato grandi consensi di pubbli ...