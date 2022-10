VIDEO – Milan-Chelsea | le immagini dell’allenamento di rifinitura | News

... 2022 Vlahovic e la Juve restano in crisi, il serbo si è reso colpevole anche di uno dei gol delcon una brutta palla persa (saranno 12 in totale). E poi ancora nove passaggi sbagliati su venti,......alla rifinitura delin vista dell'impegno di Champions di domani, gara valida per la quarta giornata della fase a gironi di Champions League. L'allenamento è iniziato con una sessione: in ...Per Dusan Vlahovic continua a essere un momento delicatissimo, ma i compagni provano a tirarlo su di morale in allenamento ...Martedì 11 ottobre 2022, alle ore 21.00, Milan e Chelsea si incontrano allo stadio Meazza. Sarà il secondo confronto a Milano tra le due squadre, l’unico precedente risale alla stagione 1999/00 e si è ...