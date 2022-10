VIDEO – Milan-Chelsea | iniziato l’allenamento di rifinitura | News

(Di lunedì 10 ottobre 2022) Èalle ore 11:15 aello l'allenamento didelin vista della partita di domani in Champions League contro ila 'San Siro'. Vediamo delle fasi della seduta dei rossoneri neldel nostro inviato Stefano...

...a Torino siano tutti diventati asini CONSIGLI 24 Scopri su Consigli24 come guardare in esclusiva le partite della Champions League con Amazon PrimeScopri di più La sana reazione dele ...Il Cholito riceve un bel cross da Mario Rui dalla sinistra, Radu incerto nell'uscita, sul secondo palo l'argentino stacca e infila. Mg Milano 18/09/2022 - campionato di calcio serie A /- Napoli / foto Matteo Gribaudi/Image Sport nella foto: esultanza gol Giovanni Simeone Ad un quarto dalla fine di Cremonese - Napoli , ci pensa ancora Giovanni Simeone a risolvere la situazione ...Come testimonia il video girato dagli inviati di Milannews.it a Milanello, è presente nel Centro sportivo rossonero anche il direttore tecnico Paolo Maldini, il quale ha abbracciato ...Martedì 11 ottobre 2022, alle ore 21.00, Milan e Chelsea si incontrano allo stadio Meazza. Sarà il secondo confronto a Milano tra le due squadre, l’unico precedente risale alla stagione 1999/00 e si è ...