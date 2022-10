Via Baschenis | aggiudicato il cantiere per la nuova rotatoria | ecco come sarà

Leggi su bergamonews

(Di lunedì 10 ottobre 2022) È statonelle scorse ore ilper la realizzazione dellache sorgerà all’incrocio tra via Palazzolo e via, proprio dove qualche anno fa veniva demolito l’ex distributore di benzina. Un intervento che haobiettivo quello di snellire il traffico della zona, favorire il passaggio della linea C all’intersezione tra via Previtali e via San Bernardino, poco distante dalla futura. Un primo bando era andato deserto nei mesi scorsi: l’Amministrazione ha quindi formulato unagara pubblica, che ha consentito di affidare i lavori alla ditta Colosio Spa con sede a Bagnatica. L’area, che era stata al centro di una lunga trattativa per le procedure di bonifica, era stata poi messa in sicurezza in vista ...