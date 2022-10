Vettel - Alonso | che finale a Suzuka | ' Avevamo un piano e ha funzionato'

La fotografia più bella del Gran Premio del Giappone è nella volata finale tra, accompagnati dal compostissimo pubblico presente a Suzuka. Applausi come se si fosse a teatro, ultimo atto e un sipario che cala, perlomeno sulla presenza di Seb su un circuito che ...NON SAPEVO DI ESSERE CAMPIONE PILLOLE DI UP Sebastian: l'ultima Suzuka non poteva essere ... In gara ha rivissuto epiche battaglie con il rivale: al primo via è stato lui ad avere la ...Sebastian recupera un GP iniziato malissimo dopo una partenza super. Torna in gara con la Safety Car e alla ripartenza prende la decisione giusta di montare subito le intermedie ...Il pagellone del Gran Premio del Giappone in Formula 1: Verstappen è campione del mondo, Vettel onora la sua ultima Suzuka ...