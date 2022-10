Vessato dai bulli sul bus | l' autista lo salva

Gazzetta del Sud

Poi, nel pomeriggio, ringrazia sulla pagina Facebook dell'azienda: "grazie per avere salvato mio figliobulli", scrive. Parole di gratitudine per una giovane donna che ha deciso di non fare finta di nulla. Ragazzino vessato dai bulli sul bus con insulti e spintoni, l'autista Simona lo salva. Insulti, risatine, spintoni. Parole e gesti violenti con un loro coetaneo. Il branco si sente talmente invincibile da continuare a bullizzare il ragazzino anche su un autobus di linea pieno di passeggeri. L'episodio è accaduto a Roma, dove una conducente Atac è diventata eroina per un giorno. La mamma: "Grazie per aver salvato mio figlio"