(Di lunedì 10 ottobre 2022) In queste ore è divenuta virale la testimonianza di undel, che ha deciso dire sui social quanto gli è successo a. Un episodio spiacevole, evidentemente figlio della rivalità tra i tifosi partenopei e la piazza granata, che anche grazie al ritorno in Serie A dopo tanti anni è tornata nuovamente di attualità. Ormai è noto, infatti, che tra le due tifoserie non scorra buon sangue, nonostante la vicinanza tra le due città. Secondo quanto raccontato dalin un, ha ricevuto alcuni insulti per indossare un giubbotto del. Un episodio che il ragazzo stesso ha definito “una cosa abbastanza seria”. (Photo by Francesco Pecoraro/Getty Images)“Levati questo giubbino di dosso, che qua è pericoloso”, gli ha consigliato uno ...

Spazio Napoli

...una voce (Pecoraro) esce dalla pattuglia di opposizione nel Consiglio Comunale diper ... Così come dovrebbe spiegare credibilmente perché continua ladi Palazzo Santoro, storico esempio ...'Che!!' il testo dello striscione esposto nell'occasione dai rappresentanti di ...campionamenti per un monitoraggio realizzato in collaborazione con l'Università degli Studidi(... Vergogna a Salerno: la denuncia di un tifoso del Napoli (VIDEO) StampaSono indecenti le condizioni in cui versa l’area sgambamento per cani adiacente al Parco del Mercatello con ingresso da via Limongelli. A denunciarlo è una cittadina salernitana che – come ripor ...Al via la Goletta dei Fiumi della Campania Tre punti campionati su quattro hanno totalizzato punteggi che gli assegnano uno stato di qualità tra “Cattivo” e “Scarso” Il fiume Volturno, tra i più lungh ...