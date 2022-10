(Di lunedì 10 ottobre 2022) Almeno 22 persone sono morte e 52 sono date per disperse dopo una frana a Las Tejerias, citta' industriale a 70 km a sud - ovest di Caracas in. 10 ottobre 2022

Agenzia ANSA

Almeno 22 persone sono morte e 52 sono date per disperse dopo una frana a Las Tejerias, citta' industriale a 70 km a sud - ovest di Caracas in. 10 ottobre 2022Almeno 22 persone sono morte a causa dellee delle inondazioni che in questi giorni si sono verificate nell'area di Las Tejerías, una città di ... Venezuela, frane ed esondazioni: 22 vittime e oltre 50 dispersi - Mondo Almeno 22 persone sono morte e 52 sono date per disperse dopo una frana a Las Tejerias, citta' industriale a 70 km a sud-ovest di Caracas in Venezuela.Almeno 22 persone sono morte a causa delle frane e delle inondazioni che in questi giorni si sono verificate nell'area di Las Tejerías, una città di circa ...