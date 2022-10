Vecchioni | “Il bravo insegnante non boccia mai? No | non è vero Quelli italiani sono i migliori del mondo”

Tecnica della Scuola

... con artisti del calibro di Roberto, Francesco Guccini , Vasco , Luciano Ligabue e molti ... "Fabrizio, non si offenda, sappiamo che lei è unpoeta e la rispettiamo, ma noi preferiamo ...Robertopassa abbastanza spesso dalle nostre parti e, probabilmente, proprio dal Conte, che è unragazzo, ha trovato l'atmosfera giusta per qualche minuto di relax. Due bravi ragazzi ... Roberto Vecchioni: "Un buon insegnante non deve stare con i migliori. Un capitano della nave è bravo quando c'è tempesta"