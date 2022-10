Uomini e Donne | perché Andrea Nicole e Ciprian si sono lasciati? I motivi

Leggi su tvpertutti

(Di lunedì 10 ottobre 2022) La notizia era già nell'aria da un po' di tempo; adesso è arrivata la conferma:si. Dopo la scelta, piuttosto turbolenta, ala loro storia d'amore non è durata a lungo. Ad annunciarlo è stata l'ex tronista sui social. Probabilmente per qualcuno è un disastro preannunciato, per altri forse no, maha precisato che nelle ultime settimane "mi è stato chiesto cosa stesse accadendo, ma in quel momento non lo sapevo neanch'io". Si è chiusa nel suo silenzio allontanandosi da tutto e tutti per cercare di capire e fare il punto della sua storia d'amore.storia al capolinea: parla l'ex volto di ...