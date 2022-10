Ungheria | Orban sbarca su Twitter | “Ora facciamo rumore…”

Agenzia ANSA

Meloni non è Orbán e l'Italia non è l'. Ma non è detto che ciò basti a rassicurarci. ©"Facciamo un po' di casino!". Così il presidente ungherese Viktor Orbán sbarca su Twitter e rompe il suo pluriennale silenzio sul social. "Giornata piena di impegni oggi a Berlino con il cancelliere ... Orban-Vucic, intesa per oleodotto tra Ungheria e Serbia - Altre News - Nuova Europa (Adnkronos) – “Facciamo un po’ di rumore! D’ora in poi potete seguirmi anche su Twitter”. Viktor Orban, l’uomo forte dell’Ungheria di cui è premier da 12 anni, rompe così il silenzio sui social, lanci ...Sono almeno tre, e tutti di eguale importanza e direttamente collegati fra loro, i temi sui quali bisognerà vigilare e attivarsi: i diritti, l'Ue e il clima ...