Un video messaggio stasera al Grande Fratello VIP | le anticipazioni di Federica Panicucci

Leggi su ultimenotizieflash

(Di lunedì 10 ottobre 2022) Dopo gli ottimi ascolti delle ultime due puntate in onda, ilVIP 7 ci aspetta questa sera con un altro appuntamento. E duole dirlo, ma si continuerà a “cavalcare” il caso Marco Bellavia. Del resto, se non ci fosse stata la famosa puntata vergognosa, del GF VIP, questointeresse del pubblico verso il reality di Canale 5, non sarebbe arrivato. La nostra speranza è che Marco Bellavia risolva le sue questioni lontano dalle telecamere, che comprenda che cosa è accaduto e che decida poi dopo con calma, di avere un confronto con le persone che lo hanno offeso. E ci auguriamo che non si arrivi a spremere questa situazione come un limone. Settimana scorsa, la lettera di Marco Bellavia è servita a far riflettere i concorrenti su quello che è successo? Difficile a dirsi, visto che poi Gegia è arrivata a lanciare altre ...