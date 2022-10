Un tifoso commenta a Bargiggia | Tanti ' giornalisti' hanno paura di perdere gli accrediti per lo Stadium

(Di lunedì 10 ottobre 2022) Un giorno fa, Gian Paoloha risposto a dei complimenti di stima ricevuti da unjuventino, affermando di voler essere un giornalista sincero e non comealtri. A questo...

Virgilio Sport

... '2 rigori netti negati da Orsato dovresti lamentarti di questo' e un bianconero: 'Questo ... Non manca, comunque, qualchedella Vecchia Signora ch e toglie colpe a Orsato : 'Era fallo ...Fallo grosso quanto una casa " e un altro: "Se questo non è fallo.". Tanti, ovviamente, se la prendono con il direttore di gara, Daniele Orsato : "Fallo netto su Cuadrado non ... Juventus, tifosi furiosi dopo ko col Milan: niente alibi Paolo Bonolis, noto tifoso interista, ha commentato la vittoria del Milan sulla Juventus a Rtl102.5: "Se ho visto Milan Juve Ormai tra falli a centrocampo e rimesse laterali spostate il Milan ha supe ...Le parole del difensore olandese Perr Schuurs dopo il pareggio 1-1 contro l'Empoli: Lukic ha risposto a Destro ...