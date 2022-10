Un Libro Sotto le stelle | il finale di Procida ed il bilancio conclusivo della rassegna letteraria dell' Associazione Meridiani

MILLE PARTECIPANTI E OLTRE 600 LIBRI VENDUTI, la XVIII edizione della rassegna "Unle stelle" è stata un grande successo come testimoniano i numeri. Perfetta l'organizzata dell'Associazione Meridiani in collaborazione con la Tra. Vel. Mar., con il patrocinio della ...Sebbene limitatail profilo dell'interattività, l'avventura sottomarina di Giant Squid ... Beyond the Page è una graziosa avventura che si svolge tra le pagine di un, dove testi e immagini ...MILLE PARTECIPANTI E OLTRE 600 LIBRI VENDUTI, la XVIII edizione della rassegna “Un libro sotto le stelle” è stata un grande successo come testimoniano i nu ...Rossato, 2021 – Un saggio riccamente illustrato con foto d'epoca. Il tema è la guerra di mine (34 nel 1915-18) sulle vette inespugnabili del fronte italiano, in particolare l'esplosione del 23 settemb ...