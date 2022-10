Ultime Notizie – Ucraina | Usa ad americani | “Lasciate il Paese quando sarà sicuro farlo”

(Di lunedì 10 ottobre 2022) Dopo il massiccio raid di bombardamenti lanciato dalla Russia, gli Stati Uniti esortano i propri cittadini ina stare al riparo e lasciare ilse epotrannoin modo. “La Russia ha lanciato attacchi contro le infrastrutture civili ucraine ed edifici governativi a Kiev e in altri posti – si legge in una dichiarazione dell’ambasciata Usa in– gli attacchi continui della Russia costituiscono una minaccia diretta ai civili e alle infrastrutture civili”. “L’ambasciata degli Stati Uniti esorta i cittadinia stare al riparo e a lasciare l’usando mezzi privati disponibili,”, continua la nota sottolineando che ...

Il Maccabi Haifa ha perso lenove partite di Champions League, l'ultima volta in cui è ... Leggi i commenti Scommesse: tutte le10 ottobre 2022... lesu tecnologia, gadget, ambiente e diritti. Iscriviti subito Come prenotare la quarta ... ecco quello che devi sapere, recensioni e guide all acquisto sui migliori gadget del momento ...Napoli: le ultime su Rrahmani Preoccupano e non poco le condizioni di Rrahmani. L'infortunio del difensore azzurro sta tenendo con il fiato sospeso mister Spalletti e tutti i tifosi… Leggi ...(ANSA) - CAGLIARI, 10 OTT - Continua il calo dei contagi in Sardegna, dove però nelle ultime 24 ore si registra un nuovo decesso, una persona nella Asl di Sassari. I nuovi casi accertati di Covid sono ...