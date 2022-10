Ultime Notizie – Ucraina | nuovo raid su Zaporizhzhia | distrutto un altro palazzo residenziale

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di lunedì 10 ottobre 2022) Unaereo ha colpito nella notte la città di, nel sud-est dell’, distruggendo una più piani. A riferire dell’ultimo attacco russo contro la città è il governatore regionale Oleksandr Starukh, che sul suo account ufficiale di Telegram ha spiegato che l’attacco è avvenuto alle 3 di questa mattina. Il responsabile dell’amministrazione di, Anatoly Kurtev, in unpost su Telegram ha aggiunto che le forze russe “hanno colpito dile infrastrutture residenziali della città”. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione