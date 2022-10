Ultime Notizie – Ponte Crimea | Putin riunisce Consiglio di sicurezza nazionale

(Di lunedì 10 ottobre 2022) Il presidente russo Vladimirriunirà oggi a Mosca ildiper discutere la risposta a quello che ha definito ”un attacco terroristico” contro ildi Kerch. Lo ha reso noto il Cremlino. Dalla riunione odierna si teme un’escalation del conflitto. ”La situazione è gestibile, è spiacevole, ma non fatale. Certo, le emozioni si sono scatenate e c’è una sana voglia di vendicarsi”, ha dichiarato il governatore dellainsediato dalla Russia, Sergei Aksyonov. Ildi Kerch è importante sul piano strategico e simbolico perché collega laoccupata dalla Russia alla terraferma russa. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

Sky Tg24

RIFORMA PENSIONI 2022/ Tridico ricorda i vincoli della perequazione () Fra i fedelissimi della Meloni in corsa per un posto al governo sono Crosetto, Urso, e la nuova generazione, i ...... come mantenere la famiglia all'interno delle priorità di tale agenda RIFORMA PENSIONI 2022/ Tridico ricorda i vincoli della perequazione () Un primo elemento essenziale è il criterio ... Cronaca, le ultime notizie del 9 ottobre Un intrigo che nemmeno a inventarlo sarebbe venuto meglio. Ed è proprio per scrollarsi di dosso l’ennesimo pettegolezzo della relazione con Shakira (il suo nome negli ultimi tempi è stato accostato ...La parola d’ordine di Giorgia Meloni è: «Prematuro». La premier in pectore, prima di far filtrare le misure che ha in mente di inserire nella legge di bilancio, ...