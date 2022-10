Ultime Notizie – Paolo Romani indagato per peculato a Monza | sequestrati 344mila euro

(Di lunedì 10 ottobre 2022) La procura diha delegato il Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza di Milano a eseguire un decreto di sequestro preventivo “fino alla concorrenza di 344.348,31”, nei confronti del senatoreper il reato di. “Il provvedimento cautelare reale eseguito oggi ha interessato somme giacenti su conti correnti detenuti presso due istituti di credito, nonché di un immobile, intestato alla persona sottoposta ad indagini, sito nel comune di Cusano Milanino (Milano)” si legge nella nota firmata dal procuratore capo diClaudio Gittardi. Il procedimento è attualmente in fase di indagini preliminari. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

Il presidente russo accusa Kiev di terrorismo nucleare contro Zaporizhzhia e minaccia una risposta 'dura' che continuerà a compiere 'attacchi terroristici sul territorio ...Gossip di oggi 10 ottobre 2022 Se siete amanti di tutto ciò che si nasconde dietro il fascinoso mondo dello spettacolo non potete perdervi queste vere e proprie chicche. Tra ledi gossip di oggi 10 ottobre 2022 troviamo la data dell'inizio ufficiale delle ostilità in tribunali tra Ilary Blasi e Francesco Totti . Burioni annuncia in TV di avere il Covid - 19 ...Con oltre 900 unità navali realizzate dal 1927, il Cantiere Navale Vittoria, oggi una delle realtà aziendali più importanti in Italia, e sempre più punto di riferimento anche a livello internazionale, ...È subito Champions, ed è di nuovo Chelsea. A distanza di soli sei giorni dalla pesante ma meritata sconfitta per 3-0 patita allo Stamford Bridge per mano dei londinesi di Potter, ...