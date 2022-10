Ultime Notizie – Omicidio Regeni | “da Egitto nessuna risposta”

(Di lunedì 10 ottobre 2022) Riguardo all’di Giulio, “ad oggi non abbiamo ricevuto alcunadall’autorità egiziana in merito ai 4 imputati. La nostra ultima sollecitazione risale al 6 ottobre scorso. Gli egiziani non hanno risposto neanche alla richiesta di incontro che la ministra Marta Cartabia ha inviato nel gennaio scorso”. Lo ha detto il capo dipartimento di affari giustizia presso il ministero della Giustizia, Nicola Russo, riferendo in aula al tribunale di Roma nel processo davanti gup nei confronti dei quattro 007 egiziani imputati per l’del ricercatore italiano sequestrato, torturato e ucciso innel 2016. Il gup ha ribadito che il procedimento resta sospeso e ha disposto nuove ricerche degli imputati egiziani da parte del Ros. “Se ce n’era bisogno è emersa ancora una volta e con ...

Il presidente russo accusa Kiev di terrorismo nucleare contro Zaporizhzhia e minaccia una risposta 'dura' che continuerà a compiere 'attacchi terroristici sul territorio ...Gossip di oggi 10 ottobre 2022 Se siete amanti di tutto ciò che si nasconde dietro il fascinoso mondo dello spettacolo non potete perdervi queste vere e proprie chicche. Tra ledi gossip di oggi 10 ottobre 2022 troviamo la data dell'inizio ufficiale delle ostilità in tribunali tra Ilary Blasi e Francesco Totti . Burioni annuncia in TV di avere il Covid - 19 ...Con oltre 900 unità navali realizzate dal 1927, il Cantiere Navale Vittoria, oggi una delle realtà aziendali più importanti in Italia, e sempre più punto di riferimento anche a livello internazionale, ...È subito Champions, ed è di nuovo Chelsea. A distanza di soli sei giorni dalla pesante ma meritata sconfitta per 3-0 patita allo Stamford Bridge per mano dei londinesi di Potter, ...