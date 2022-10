Ultime Notizie – Livorno | cadavere in mare | potrebbe essere della donna dispersa in incidente Argentario

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di lunedì 10 ottobre 2022) Unin avanzato stato di decomposizione è stato ritrovato ieri intra Meloria e Isola Gorgona. I resti sono stati avvistati dall’equipaggio di un’imbarcazione che si è rivolto alla guardia costiera di, intervenuta per recuperare il corpo. Da un prima ricostruzione, si presume che ilfosse da diverso tempo in. Il pensiero va all’avvenuto a luglio al largo dell’costato la vita al gallerista romano Andrea Giorgio Coen e in cui rimase coinvolta anche una, Anna Claudia Cartoni, che risulta ancora. Serviranno indagini e accertamenti medico-legali per chiarire se i resti siano, che non è stata finora ritrovata. Adnkronos, ...