Ultime Notizie – Governo Meloni | la partita aperta con i tecnici dei ministeri chiave

(Di lunedì 10 ottobre 2022) Si parla spesso di ministrima il nuovodovrà fare i conti anche con idei. Soprattutto quando perdeisi pensa a figure apicali, come il direttore generale del Tesoro o al capo dipartimento degli Affari interni, al Viminale. Pensando alla formazione della squadra guidata da Giorgia, e alle politiche che il nuovopotrà e saprà mettere in campo, è anche in questa direzione che è necessario guardare. Nei, Economia, Interno, Difesa e Giustizia, l’ambizione è quella di scegliere ministri autorevoli, che siano in grado di tenere dritta la barra sulla rotta indicata da Palazzo Chigi. I rapporti trae Parlamento, e ...

... lesu tecnologia, gadget, ambiente e diritti. Iscriviti subito Come prenotare la quarta ... ecco quello che devi sapere, recensioni e guide all acquisto sui migliori gadget del momento ...E' andato in onda ieri il secondo episodio di Mina Settembre 2 ma già cresce l'attesa per la terza puntata che, stando alle anticipazioni, non sarà priva di colpi di scena. La messa in onda è prevista ...Con oltre 900 unità navali realizzate dal 1927, il Cantiere Navale Vittoria, oggi una delle realtà aziendali più importanti in Italia, e sempre più punto di riferimento anche a livello internazionale, ...È subito Champions, ed è di nuovo Chelsea. A distanza di soli sei giorni dalla pesante ma meritata sconfitta per 3-0 patita allo Stamford Bridge per mano dei londinesi di Potter, ...