Ultime Notizie – Covid oggi Toscana | 581 contagi e 1 morto | bollettino 10 ottobre

(Di lunedì 10 ottobre 2022) Sono 581 i nuovidainsecondo l’ultimodi, 10. Si registra inoltre un altro. 166 i casi confermati con tampone molecolare e gli altri 415 con test rapido. Il numero deiati rilevati nella regione dall’inizio della pandemia sale dunque a 1.426.086. I nuovi casi sono lo 0,04% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono dello 0,03% (470 persone) e raggiungono quota 1.369.409 (96% dei casi totali). I dati, relativi all’andamento della pandemia, sono quelli accertatisulla base delle richieste della Protezione civile nazionale. Al momento inrisultano pertanto 45.845 positivi, +0,2% rispetto a ieri. Di questi 387 (18 in più ...

Sky Tg24

