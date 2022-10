Ultime Notizie – Covid oggi Abruzzo | 427 contagi e 3 morti | bollettino 10 ottobre

(Di lunedì 10 ottobre 2022) Sono 427 i nuovida coronavirus10in, secondo i dati dell’ultimo-19. Si registrano altri 3. Il totale dei casi nella regione da inizio pandemia – al netto dei riallineamenti – sale a 569701. Il bilancio dei pazienti deceduti registra 3 nuovi casi (risalenti ai giorni scorsi e comunicati solodalla Asl) e sale a 3681. Lo comunica l’Assessorato regionale alla Sanità precisando che nel numero dei casi positivi sono compresi anche 548496 dimessi/guariti (+714 rispetto a ieri). Gli attualmente positivi insono 17524 (-290 rispetto a ieri). Di questi, 159 pazienti (+2 rispetto a ieri) sono ricoverati in ospedale in area medica; 2 (+1 rispetto a ieri) in terapia intensiva, ...

Il Maccabi Haifa ha perso le nove partite di Champions League, l'ultima volta in cui è ... Leggi i commenti Scommesse: tutte le 10 ottobre 2022... Napoli: le ultime su Rrahmani Preoccupano e non poco le condizioni di Rrahmani. L'infortunio del difensore azzurro sta tenendo con il fiato sospeso mister Spalletti e tutti i tifosi… Leggi ...(ANSA) - CAGLIARI, 10 OTT - Continua il calo dei contagi in Sardegna, dove però nelle ultime 24 ore si registra un nuovo decesso, una persona nella Asl di Sassari. I nuovi casi accertati di Covid sono ...