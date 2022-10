Ultime Notizie – Caro energia | lasciando l’ora legale si risparmiano quasi 3 miliardi

(Di lunedì 10 ottobre 2022) Mantenerefarebbe risparmiare 2,7di euro nel 2023 sui consumi dell’elettricità. È quanto emerge dalla ricerca realizzata dal Centro Studi di Conflavoro Pmi per ammortizzare in parte ilche sta mettendo in difficoltà molte famiglie italiane e molte imprese del Paese. Un esempio pratico: a Roma, quandosolare è in vigore, il 21 dicembre (il giorno più corto dell’anno) il sole tramonta alle 16.42. “Con quella– specifica Roberto Capobianco, presidente di Conflavoro Pmi – diventerebbero le 17.42. È vero che l’alba dello stesso giorno verrebbe spostata alle 8.34, anziché alle 7.34, ma il risparmio di consumi e luce elettrica sarebbe comunque maggiore visto che alle cinque di pomeriggio la gran parte delle attività ...

Sky Tg24

... oltre che nella generale ipotesi della notizia divenuta di dominio pubblico, qualorad'... le abbiano già conosciute, fermo restando per talipersone il limite della non conoscibilità ...2 ore fa Zelensky: allarme aereo in tutta l'Ucraina C'è un 'allarme aereo in tutta l'Ucraina' e non solo a Kiev a Dnipro, colpite nelleore. Lo ha scritto su Facebook il presidente ucraino ... Cronaca, le ultime notizie di oggi 10 ottobre "E' sempre bello aiutare i ragazzi. Abbiamo fatto bene, lottando fino all'ultimo e prendendoci tre punti importanti. L'energia me la dà il gruppo, la tifoseria che è molto carica e fa caricare anche ...Guzzi lancia la Special Edition della sua best-seller. Oltre alla livrea nera, ha in più uno scarico Arrow che porta la potenza a 66,5 cv ...