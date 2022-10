Ucraina | Zelensky sente Biden | “Difesa aerea è la priorità”

(Di lunedì 10 ottobre 2022) (Adnkronos) – Il presidente ucraino, Volodymyr, ha annunciato di aver avuto una conversazione “produttiva” con il presidente americano, Joe. “Laè attualmente lanumero uno nella nostra cooperazione in materia di”, ha spiegatosu Twitter dopo il colloquio. “Abbiamo anche bisogno della leadership degli Stati Uniti con una posizione dura del G7 e con il supporto alla nostra risoluzione all’Assemblea Generale delle Nazioni Unite”, ha aggiunto. “Gli occupanti non possono opporsi a noi sul campo di battaglia ed è per questo che ricorrono al terrore” ha dichiarato, poi, su Telegram, annunciando che tutto quello che è stato distrutto oggi nell’attacco dei “terroristi russi” sarà “ricostruito”. ...

... che Teheran nei giorni scorsi aveva negato di aver fornito a Mosca per lo sforzo bellico in. Il presidente ucraino Volodymyrha segnalato come gli attacchi abbiano due obiettivi. Il ...... ha denunciato il presidente Volodymyr, mentre Putin rivendicava "massicci attacchi alle infrastrutture energetiche dell'", definendola al pari di "un'organizzazione terroristica", e ...Rappresaglia a tutto campo dopo l’esplosione sul ponte Kerch in Crimea. A Kiev colpiti per l’intera mattinata parchi, strade e cavalcavia del centro. Bombe anche su Leopoli, Dnipro, Kharkiv. Almeno 11 ...Guerra. Zelensky, Ucraina non è intimidita, battaglia sarà più dura. Appello ai cittadini, 'rischio ancora in corso, state al sicuro' ROMA, 10 OTT - "L'Ucraina non può essere intimidita. Ma solo ...