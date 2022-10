Ucraina | sotto attacco anche Kharkiv

Kievattacco, Zelensky: 'Vogliono distruggerci ma teniamo duro' 'Stanno cercando di ... L'allarme aereo non si placa in tutta l'. Ci sono missili che colpiscono. Purtroppo ci sono morti e ......fa Esplosioni a Kiev Il sindaco di Kiev Vitali Klitschko ha confermato che nella capitale...attacco anche Leopoli. Un missile è atterrato vicino all'ufficio di Zelensky. Almeno un civile ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...Kharkiv, 10 ott. (Adnkronos) - "Le forze di occupazione russe stanno attaccando Kharkiv". Lo ha scritto su Telegram il capo dell'Amministrazione regionale militare Oleg Sinegubov, aggiungendo che al..