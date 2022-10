Ucraina | nuovo raid su Zaporizhzhia | distrutto un altro palazzo residenziale

(Di lunedì 10 ottobre 2022) Kiev, 10 ott. (Adnkronos) - Unaereo ha colpito nella notte la città di, nel sud-est dell', distruggendo una più piani. A riferire dell'ultimo attacco russo contro la città è il governatore regionale Oleksandr Starukh, che sul suo account ufficiale di Telegram ha spiegato che l'attacco è avvenuto alle 3 di questa mattina. Il responsabile dell'amministrazione di, Anatoly Kurtev, in unpost su Telegram ha aggiunto che le forze russe "hanno colpito dile infrastrutture residenziali della città". Sono almeno 43 le persone uccise nei bombardamenti russi sferrati in settimana su. Lo ha detto il presidente dell', ...

Lo ha reso noto su Telegram il segretario del Consiglio comunale della città, Anatoly Kurtev, come riporta il Guardian. «Questa notte, i terroristi russi hanno ancora una volta tolto la vita a un ...