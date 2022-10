Ucraina | missili russi su Kiev | in un giorno bruciati più di 100 mln di dollari

Leggi su italiasera

(Di lunedì 10 ottobre 2022) (Adnkronos) – Il costo di una guerra è sempre un dato accessorio. Perché deve restare il costo in termini di vite umane la priorità di ogni ragionamento e perché è difficilmente quantificabile la somma di prezzi da pagare per danneggiare, fino a distruggere, il territorio nemico. Vale ovviamente anche per la guerra ine per le spese che stanno affrontando laa da una parte e l’, sostenuta dal fronte occidentale, dall’altra. C’è però un parametro che può aiutare a comprendere quanto sia insensata, anche da un punto di vista economico, un’azione come quella di oggi, con il bombardamento insistito e continuato delle città ucraine da parte dei. Sono stati utilizzati 83negli attacchi. Considerando un costo che oscilla tra 1 e 2 milioni di euro per ogni missile, e ...