Ucraina | missili e droni su Kiev | almeno 10 morti e oltre 60 feriti nel Paese per le esplosioni

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di lunedì 10 ottobre 2022), sangue per le strade, la corrente elettrica che sparisce, le. E poi, quel silenzio assordante ed apocalittico che segue una deflagrazione. Attacco russo conUn attacco devastante, con, lanciato in mattinata dall’esercito russo sul territorio ucraino: sono10 i civili ucraini uccisi e60 i. In totale 14 regioni dell’colpite dagli attacchi. Ma purtroppo, si tratta solamente di un primo provvisorio bilancio, fornito direttamente dalla Polizia Nazionale Maryana Reva, come riporta l’Ukrainska Pravda. Colpito anche il cuore diAnche la capitale,, è stata soggiogata dagli ...