Ucraina | Meloni | “Missili Putin isolano la Russia”

Giorgia, leader di Fratelli d'Italia e premier in pectore, ha affidato a una nota la sua valutazione degli attacchi russi indi questa mattina: " Putin , in difficoltà sul campo di battaglia, ...... il centrodestra si prepara Punti chiave 10:48: "Ogni missile isola sempre di più la Russia" 09:34 Senato: al via gli adempimenti amministrativi dei nuovi elettiAltrimenti faremo il regalo più grande a Meloni ", dice il segretario. Ma non mancano le tensioni nel partito. De Micheli attacca: "Vogliono silenziarmi. Donne dem misogene". E anche la linea ..."Ore di apprensione per l'Ucraina. Putin, in difficoltà sul campo di battaglia, sta deliberatamente colpendo obiettivi civili in molte città ucraine. Le bombe cadono su uomini, donne e bambini. (ANSA) ...