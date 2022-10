Ucraina | la Farnesina condanna i nuovi attacchi russi

Leggi su lanotiziagiornale

(Di lunedì 10 ottobre 2022) “L’Italia è inorridita dai vilimissilistici che hanno colpito stamane il centro di Kyiv e altre città ucraine”. È quanto afferma in una nota la, commentando ibombardamentiavvenuti questa mattina in diverse città dell’: “L’Italia è inorridita dai vilimissilistici che hanno colpito stamane il centro di Kyiv e altre città ucraine” “Ribadiamo il fermo e convinto sostegno all’– scrive ancora il ministero degli Esteri -, al suo popolo e alla sua resilienza, ed esprimiamo al contempo pienae massima indignazione per un gesto che aggrava le responsabilità russe nel contesto della sua ingiustificabile aggressione”. Meloni: “Ognuno di questi missili isola ...