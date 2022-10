Ucraina | Kiev bombardata | morti e feriti

Leggi su velvetmag

(Di lunedì 10 ottobre 2022) L’è sempre più nel gorgo di una guerra infinita. All’indomani dell’esplosione che ha danneggiato il ponte di Crimea sullo Stretto di Kerch, la Russia si vendica bombardandoe provocando. Sono almeno quattro le esplosioni che questa mattina hanno colpito il centro della capitale, secondo quanto riporta il Kyiv Independent in un tweet. Le esplosioni sono avvenute intorno alle 8:15 ora locale (le 7:15 in Italia). Le sirene di allarme antiaereo sono risuonate diverse decine di minuti prima delle detonazioni. Video postati sui social network mostrano alcune grandi colonne di fumo nero in diverse zone della città. Molte le ambulanze che si sono dirette nel centro della città, sul luogo delle esplosioni. L’ultimo attacco russo controrisaliva al 26 ...