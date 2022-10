Ucraina | il ponte ciclabile e pedonale colpito dalle bombe russe

(Di lunedì 10 ottobre 2022) Anche undi Kiev, noto come "Klitschko" dal nome del sindaco della capitale, è statodai bombardamenti russi scatenati come rappresaglia per l'...

...questa la parola che è risuonata al Cremlino subito dopo l'attacco aldi Kerch dello scorso 8 ottobre. E vendetta è stata. Questa mattina i russi hanno colpito diverse città in tutta l'...Ieri il presidente russo Vladimir Putin ha accusato l'di terrorismo facendo riferimento al camion esploso suldi Kerch, in Crimea. L'ARTICOLO- Russia, le news dalla guerra oggi.Nel fine settimana, il presidente russo Vladimir Putin ha accusato l’Ucraina di aver colpito con un attacco di stampo terrorista il ponte sullo stretto di Kerch in Crimea. Nella mattinata di oggi, le ...scatenati come "rappresaglia" per l'esplosione sul ponte di Crimea di cui Mosca accusa l'Ucraina. È quanto testimoniano le immagini raccolte dall'Afp in mattinata nel centro di Kiev.