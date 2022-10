Ucraina | guerra in diretta | Kiev sotto attacco Missile vicino a ufficio Zelensky

Però dellanoi da qui possiamo smontare l'appoggio all'. Smontate l'invio di armi e di soldi, smontare le sanzioni e laeconomica alla Russia. Noi smontiamo, voi perdete, torna ...C'è "allarme aereo in tutta l'" ha scritto su Facebook il presidente Zelensky nel "229esimo giorno ditotale". "Stanno cercando di distruggerci e spazzarci via dalla faccia della terra. ...“Niente golpe né ‘operazione successore’”, si constata a Mosca. Solo lotte interne alla élite per avere favori dallo zar. Che in molti “considerano eterno”. Ma la popolazione si sente tradita dalla mo ...L’amicizia nata causalmente tra un ragazzo Italiano e una ragazza Ucraina conosciuti in un bar. "Questa è la storia tra verità e fantasia" Un giorno il poeta del pessimismo sull’amore, (...) ...