Globalist.it

L'invasione russa inè un'aggressione ingiustificata e ingiustificabile, una ferita nel ... Lo ha detto il Ministro della Difesa Lorenzoa margine della cerimonia di passaggio delle ...Siccome la sua linea sta pagando, cioè sussidi per tutti e stop all'invio di armi all', il ... esprimendo persino il ministro della Difesa, Lorenzo, che ha varato tutti i pacchetti, ben ... Ucraina, Guerini: “Chi l’ha voluta cessi subito questa guerra criminale” Guerra in Ucraina e crimini di guerra ... Lo ha detto il Ministro della Difesa Lorenzo Guerini a margine della cerimonia di passaggio delle consegne dal comandante uscente, il maggior generale ...Crescono Tajani (Esteri) e Bernini (Istruzione). Stabili Salvini e Ronzulli. Per il Viminale è corsa a due tra Bongiorno e Piantedosi, alla Difesa invece sono in lizza Urso e Crosetto ...