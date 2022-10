Ucraina | dalla Ue alla Cina | le reazioni internazionali agli attacchi russi

(Di lunedì 10 ottobre 2022) Glidi questa mattina alle città ucraine hanno innescatoa catena a livello internazionale. Dopo la conversazione tra il presidente ucraino Volodymyr Zelensky e il cancelliere tedesco, Olaf Sholz, Berlino ha convocato per domani, martedì 11 ottobre, un vertice dei leader del G7 per discutere degli sviluppi, in seguitoda parte di Mosca a diverse città dell’, tra cui Kiev. A questa decisione, gli fa eco la dichiarazione del presidente del parlamento ucraino Ruslan Stefanchuk che ha invitato i suoi omologhi nelle nazioni del G7, tra cui il presidente della Camera del partito democratico statunitense, Nancy Pelosi, a designare laa come stato terrorista. Tempestiva anche la condanna di Mosca da parte dell’Unione europea, ...

... con il sostegno alla resistenza dell'e ai bisogni materiali della sua popolazione. Vediamo,... elemento fortemente sottolineatonostra Costituzione. Istituzioni, imprese, corpi sociali: ......viafaccia della terra. Distruggi la nostra gente che dorme a casa a Zaporizhzhia. Uccidi le persone che vanno a lavorare a Dnipro e Kiev. L'allarme aereo non si placa in tutta l'. Ci ...Cavi tranciati e linee in tilt, per la polizia federale non si esclude la pista dell'attacco di matrice politica ...Quello che è risuonato lunedì mattina a Kiev è stato il più lungo allarme aereo dall’inizio della guerra in Ucraina facendo sprofondare i ...