Ucraina | ambasciata Usa invita americani a lasciare Paese

I continui attacchi della Russia inrappresentano una minaccia diretta per i civili e le infrastrutture civili. L'degli Stati Uniti esorta i cittadini statunitensi a rifugiarsi sul ...Gli attacchi russi alla capitale, iniziati intorno alle 7 di questa mattina, avrebbero colpito anche la sezione visti del ... 'L'edificio dove si trovava l'ufficio visti dell'tedesca ...“La Russia ha lanciato attacchi contro le infrastrutture civili ucraine ed edifici governativi a Kiev e in altri posti – si legge in una dichiarazione dell’ambasciata Usa in Ucraina – gli attacchi ...Gli Usa e l’Ucraina “La Russia ha lanciato attacchi contro le infrastrutture civili ucraine ed edifici governativi a Kiev ed in altri posti – si legge in una dichiarazione dell’ambasciata ...