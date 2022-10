Trecentomila italiani hanno già chiesto il bonus psicologo | il 60% ha meno di 35 anni

(Di lunedì 10 ottobre 2022) Surichieste già inoltrate per il2022, oltre il 60% sono arrivate da giovani condi 35. Il dato - non definitivo...

Dieci milioni dilottano contro la povertà. L'allarme sul caro bollette suona come un ...imprese rischiano di crollare sotto il peso di 300 miliardi di debiti. Il disagio sociale ...Giorgia Meloni vince le elezioni con i voti di sette milioni e. Il tetto di cristallo - che sembrava infrangibile - è in frantumi: dopo settant'anni abbiamo una donna premier, la presidenza del Consiglio è femmina davvero, non solo nella ... Trecentomila italiani hanno chiesto il bonus psicologo, il 60% ha meno di 35 anni Inaugurata stamani l'edizione 2022. Presenti 80 operatori stranieri, 87 italiani, 70 della provincia di Arezzo per 34 paesi partecipanti. Banchi aperti dalle 9 di mattina alle 2 di notte ...Un uomo e una donna, che avrebbero sostituito le pietre preziose del valore di oltre 1.300.000 euro con dei falsi, sono accusati di furto aggravato mentre altri due uomini devono rispondere di possess ...