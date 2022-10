Trasporti – Roma-Ostia | la rabbia e la disperazione del Comitato dei Pendolari | che hanno mosso una petizione

Leggi su italiasera

(Di lunedì 10 ottobre 2022) Da Roberto Spigai, portavoce deldei, riceviamo e molto volentieri pubblichiamo, con la speranza di poter così contribire alla soluzione di una situazione ‘antica’ e a dir poco ‘vergognosa: “Chi si ferma e’ perduto!contro un disastro che continua. La situazione resta grave. Viviamo male il viaggio d’ogni giorno sullaLido, ora gestita da Cotral e Astral S.p.A. Treni insufficienti e spesso con guasti in linea; cali d’alimentazione elettrica; lavori di ristrutturazione che non seguono gli orari di cantiere delle Metro; marcia al piccolo trotto tra Torrino e Magliana; rischio di chiusura di stazioni per i futuri cantieri, mentre i vecchi di Acilia Sud-Dragona e Beirut-Tor di Valle sono stati sbloccati dopo 5 anni; Tor di Valle, Casal ...