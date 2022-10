Trapper arrestati | Baby Gang al gip | «Perché giro armato» L’ex di Simba La Rue conferma | suo l’ordine dell’agguato

(Di lunedì 10 ottobre 2022) «Giravoma per difesa personale», così è iniziata la difesa di Zaccaria Mouhib, il21enne in arte, arrestato il 7 ottobre scorso assieme a Lamine Mohamed Saida, noto comeLa Rue. Barbara Boscaioli hato il suo ruolo nell’aggressione alfidanzatoavvenuta lo scorso giugno sotto casa della ragazza a Treviolo (Bergamo). Il21enne, invece, si è avvalso della facoltà di non rispondere, ma ha rilasciato alcune dichiarazioni. Accusato di aver partecipato a un’aggressione a colpi di arma da fuoco a Milano tra il 2 e il 3 ottobre che ha gambizzato due uomini senegalesi,ha detto al gip di Milano Guido Salvini che «i primi a sparare quella ...

Quella sarebbe, ha detto il, "la scacciacani sottratta ai due senegalesi". Al tempo stesso ha riferito di non riuscire a ricordare bene in mano a chi era finita quella pistola. Inoltre, l'......di garanzia davanti al gip di Milano Guido Salvini e al pm Francesca Crupi il 21enneha ... Pistola impugnata e usata da un altro degli. La versione di aver portato un'arma (senza ...Mento in alto, sguardo fiero, capelli bagnati e tirati indietro, tuta del Milan, la stessa del giorno dell'arresto. Baby Gang, al secolo Zaccaria Mouhib, si è presentato ieri pomeriggio nell ...Girava armato ma per difesa personale, anche perché pochi giorni prima era stato ferito il suo amico Simba La Rue, e i primi a sparare quella notte, con una pistola a salve, sono stati i due senegales ...